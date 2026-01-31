Lazio, da Noslin e Romagnoli a Diogo Leite e Frattesi: un weekend di fuoco

Mancano meno di 72 ore alla chiusura di una sessione invernale di calciomercato che ha visto la Lazio grande protagonista. I biancocelesti sono stati assoluti padroni sia sul fronte uscite grazie ai 60 milioni incassati dalla coppia Guendouzi-Castellanos, sia sul capitolo entrate. Quasi 40 milioni spesi per Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyborek in una sessione che ancora non è conclusa. Con cinque innesti la Lazio ha eguagliato il record di acquisti registrati in una singola sessione di mercato invernale datato 2008 (all'epoca arrivarono Artipoli, Bianchi, Dabo, Radu e Rozenhal). Il mercato però è tutt'altro che finito e ci sono diverse situazioni che andranno ancora definite. A cominciare da Alessio Romagnoli, che oggi conoscerà il suo futuro. Il mercato in Qatar si chiude tra poche ore, l'Al Sadd è in Italia per risolvere la questione in maniera definitiva. O si arriva al via libera, oppure il club qatariota punterà su Adam Masina.

Lazio, Noslin in uscita: due le opzioni in entrata

Non solo Romagnoli, anche Tijjani Noslin potrebbe lasciare la Lazio entro la fine del mercato. L'olandese ha mercato all'estero, ma la società al momento non apre al prestito con diritto di riscatto. In prima fila c'è il Monaco, disposto a inserire l'obbligo di riscatto solo a condizioni difficili (qualificazione in Champions League e presenze di Noslin). La Lazio non ha aperto, potrebbe farlo direttamente lunedì se non dovesse ricevere alcun offerta in prestito con obbligo nel weekend. In entrata è in via di definizione l'arrivo di Diogo Leite, difensore portoghese classe '99 dell'Union Berlino. Il centrale era in scadenza a giugno, la Lazio per poco meno di 3 milioni anticipa a gennaio il suo arrivo a prescindere dall'addio o meno di Romagnoli. A centrocampo il sogno era Davide Frattesi, c'è stato un contatto tra Lazio e Inter ma non c'è stata l'apertura alla proposta fatta dai biancocelesti di 25 milioni. L'ex Sassuolo si avvicina al Nottingham Forest, la Lazio spera ancora di potersi inserire. In caso contrario si possono valutare opzioni alternative per il centrocampo, ma non è da escludere che la società possa decidere di rimanere così senza ulteriori acquisti.