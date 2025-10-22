Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tudor: "C'è rammarico per la sconfitta ma la strada è questa. Vlahovic è a un ottimo livello"

Tudor: "C'è rammarico per la sconfitta ma la strada è questa. Vlahovic è a un ottimo livello"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:38Serie A
Gaetano Mocciaro

Igor Tudor ai microfoni di Sky ha commentato il ko della Juventus contro il Real Madrid, partita decisa da una rete di Jude Bellingham al 57'. Ecco le parole del tecnico croato, che analizza la seconda sconfitta consecutiva dei bianconeri:

"I ragazzi sono dispiaciuti perché sentivano che avrebbero meritato di fare almeno un gol. C'è rammarico ma la strada è questa. Dispiaciuti e arrabbiati per la sconfitta, ma ora prepariamoci per la Lazio".

Sull'approccio alla partita
"Siamo entrati molto bene, siamo entrati con personalità. Loro poi ti mettono dietro e tu devi saper soffrire. Ci è mancato il gol, poi l'abbiamo preso con Vinicius che ha una qualità incredibile".

Cosa è mancato sotto porta?
"Quando non fai gol direi che manca la precisione".

Su Vlahovic
"Dusan è stato a un ottimo livello sotto tutti i punti di vista".

Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
