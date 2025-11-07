Turchia, i convocati di Montella per le sfide di novembre: ci sono Yildiz, Calha e Celik
Sono state annunciate le convocazioni della Nazionale turca, che affronterà la Bulgaria in casa il 15 novembre e la Spagna in trasferta il 18 novembre nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Dei giocatori turchi che militano in Serie A, sono stati chiamati il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, il difensore della Roma Zeki Celik e il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz. Questa la lista dei giocatori chiamati dal ct italiano Vincenzo Montella.
Portieri: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Besiktas), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Sangezer (Istanbul Başakşehir).
Difesa: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Müldür (Fenerbahce), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma), Eren Elmali (Galatasaray).
Centrocampisti: Atakan Karazor (VfB Stoccarda), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Orkun Kökçü (Besiktas) Salih Ozcan (Borussia Dortmund), Kaan Ayhan (Galatasaray).
Attaccanti: Arda Guler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) Oguz Aydin (Fenerbahce), Aral Simsir (Midtjylland), Yusuf Sari (Istanbul Başakşehir).
