Solo un pareggio per la Sampdoria, Il Secolo XIX recita: "Punto e rimpianti"
TUTTO mercato WEB
"Samp, un punto e rimpianti": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi de Il Secolo XIX. In occasione del match esterno sul campo dell'Empoli, la Sampdoria riesce a strappare solo un pareggio per 1-1 nonostante sia in superiorità numerica dal 65' (nel recupero poi ci sarà anche un rosso per i doriani). Un punto che serve a poco per la classifica blucerchiata.
Si parla ovviamente anche del Genoa, impegnato oggi contro la Cremonese nel primo turno infrasettimanale della Serie A. Di seguito il titolo del quotidiano dedicato ai rossoblù: "Lo sprone di Vieira: non ci sono alibi, dobbiamo vincere".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"