Solo un pareggio per la Sampdoria, Il Secolo XIX recita: "Punto e rimpianti"

"Samp, un punto e rimpianti": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi de Il Secolo XIX. In occasione del match esterno sul campo dell'Empoli, la Sampdoria riesce a strappare solo un pareggio per 1-1 nonostante sia in superiorità numerica dal 65' (nel recupero poi ci sarà anche un rosso per i doriani). Un punto che serve a poco per la classifica blucerchiata.

Si parla ovviamente anche del Genoa, impegnato oggi contro la Cremonese nel primo turno infrasettimanale della Serie A. Di seguito il titolo del quotidiano dedicato ai rossoblù: "Lo sprone di Vieira: non ci sono alibi, dobbiamo vincere".