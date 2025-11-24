Live TMW Pisa, Gilardino: "Si rosica col sorriso ma il pari col Sassuolo è giusto"

22.57 - Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, parla in conferenza stampa al termine della partita con il Sassuolo per commentare l'esito della gara giocata questa sera al Mapei Stadium. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta su questa pagina.

23.10 - Inizia la conferenza.

Partiamo dalla fine.

"Meglio partire dall'inizio (ride, ndr)..."

Dopo la pausa questa squadra ha mostrato consapevolezza...

"Si rosica col sorriso perché non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per interpretazione, costanza, sacrificio, ma credo che il punto sia giusto per quello che si è visto. Forse nel primo tempo più noi, potevamo essere più lucidi nelle conclusioni, nel secondo tempo sono usciti i valori tecnici del Sassuolo e siamo andati un po' in difficoltà e loro ci hanno creato dei problemi sulle catene laterali. Fa male prendere gol così negli ultimi secondi ma dobbiamo mantenere grande fiducia ed entusiasmo perché questa squadra sta dando grande risposte da molto tempo. Dobbiamo migliorare la crescita mentale all'interno della gara, questo è fondamentale per portare a casa i tre punti anche fuori casa".

Con i cambi in attacco volevi recuperare qualcosa in più?

"Il Sassuolo veniva più dentro con un grande giocatore come Matic che sa palleggiare e io avevo bisogno di energia davanti per poter ripartire e per gestire le palle sporche. Nzola e Tramoni hanno fatto nel primo tempo, Moreo e Meister sono entrati con il piglio giusto. Venire qui a Sassuolo e fare due gol non è mai semplice e sono soddisfatto di questo".

La squadra si è adattata anche a 4...

"Sì, abbiamo difeso con due linee da 4 per creare la parità numerica sull'esterno e ci sarà possibilità di dare continuità su questo modulo come lavorare a tre dietro. Avere una squadra che sa capire certi modelli è importante".

Sei risultati utili di fila: è un Pisa da A?

"Sì, credo che lo abbiamo dimostrato. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, è questo che ci contraddistingue per raggiungere l'obiettivo".

Come stanno gli infortunati? Contento del gol di Marin? Tramoni ha sbagliato tanto...

"Marin è tornato dalla nazionale con un problemino, Cuadrado si è fermato nell'ultimo allenamento, mi auguro di poter recuperare entrambi a breve. Sono contento per Meister, aveva necessità di far gol e sono contento per lui. Tramoni ha fatto una partita decisiva, tutti si aspettano la concretezza negli ultimi 30 metri. C'è margine ma deve continuare a lavorare".

"C'è amarezza e dispiacere per i gol presi ma allo stesso tempo i gol si possono prendere in mille maniere. Noi lavoriamo sui piazzati e sul gioco aperto, sappiamo che abbiamo margini e sarà compito mio creare i presupposti affinché i miglioramenti avvengano in fretta".

Errori di inesperienza?

"Abbiamo preso gol a Milano nel finale, anche oggi. Io quando parlo di capire i momenti della gara, perché c'è stata una rimessa con le mani nel finale di Touré che ha dato doppio fallo, capire quei momenti lì che la partita deve finire, sapendo naturalmente le qualità dell'avversario, sapendo che il Sassuolo ha vinto 3-0 a Bergamo, giochiamo con una squadra con Matic e Berardi, che aveva Laurienté e Doig in panchina, ha Fadera, Pinamonti che arriva sempre in doppia cifra".

23.20 - Termina la conferenza.