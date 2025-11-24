Pisa, Gilardino: "Oggi rosichiamo col sorriso, manca qualcosa sotto l'aspetto mentale"

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo:

Bella prestazione, caparbia. C'è rammarico?



"Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Il pareggio è giusto, nel primo tempo abbiamo fatto forse un po' più noi e potevamo concretizzare di più. Nella ripresa sono venute fuori le qualità del Sassuolo, anche con i cambi. Rosichiamo con il sorriso. Prendere gol a trenta secondi dalla fine non è bello, ma dobbiamo mantenere la consapevolezza e la fiducia alta"

La rabbia vi potrà aiutare contro l'Inter?



"Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento sotto l'aspetto mentale, è successo lo stesso a Milano contro il Milan, probabilmente ci manca qualcosa. Con la Cremonese non è stato così. Non rimprovero nulla ai ragazzi, per la prestazione e la voglia di soffrire. Credo si sia visto anche stasera"

Quanto è importante avere due sistemi su cui contare?



"È importante sapersi modellare. Diventa indispensabile il sacrificio di tutti. Oggi abbiamo creato occasioni da gol, anche dopo il rigore. Con più lucidità e concretezza potevamo fare gol. Nella ripresa il Sassuolo ha alzato la qualità, ci hanno abbassato e messo in difficoltà. Ci portiamo a casa il punto e la prestazione".