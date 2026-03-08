Udiense, Ekkelenkamp: "Se alla vigilia ci avessero detto che finiva 2-2 saremmo stati felici"

È stato un 2-2 pazzo quello andato in scena nel pomeriggio di ieri alla New Balance Arena di Bergamo tra l’Atalanta e l’Udinese. Avanti di due reti siglate prima da Kristensen nel primo tempo e poi da Davis dopo dieci minuti da inizio ripresa, la squadra di Kosta Runjaic si è fatta rimontare in cinque minuti grazie alla doppietta di un super Gianluca Scamacca.

Per analizzare il match, ai canali ufficiali del club friulano, è intervenuto il centrocampista olandese Jurgen Ekkelenkamp. Queste le sue parole: “Penso che quella che abbiamo disputato sia stata una buona partita. Se prima di giocare questo pomeriggio ci avessero detto che saremmo usciti da Bergamo con un pareggio per 2-2 saremmo tutti stati contenti”.

E ancora: “È chiaro poi che essendo andati sullo 0-2 ci sia rimasta un po’ di delusione e di rammarico, ma va bene così. Dal punto di vista personale, inoltre, sono molto contento di star giocando così tanto e di essere importante per il resto dei miei compagni”.