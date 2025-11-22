Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto
Al via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta si concluderà nella serata di lunedì, a differenza di quanto accade normalmente con la chiusura domenicale: ad aprire le danze, la sfida del 'Ceravolo' che ha visto uno scoppiettante pareggio tra Catanzaro e Pescara.
Il sabato cadetto, invece, prenderà il via alle ore 15:00, con i primi tre match di giornata, tra i quali figura anche Carrarese-Reggiana: poche differenze di formazione rispetto alle previsioni iniziali.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Rubino, Cicconi; Abiuso, Finotto. All.: Calabro
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Bonetti; Rover, Bertagnoli, Charlys, Bozzolan; Girma, Portanova; Novakovich. All.: Dionigi.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Sabato 22 novembre
Ore 15:00 - Avellino-Empoli
Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana
Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più