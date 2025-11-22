Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"

Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Bologna. Ecco le sue parole: "Ricordo bene il mio esordio in Serie A, era proprio qua contro il Bologna. Oggi vogliamo fare punti e una bella prestazione. Il Bologna è forte, ma noi siamo concentrati e non vedo l'ora di giocare questa partita. Sono pronto, mi sento bene, ringrazio il club, il mister e i compagni per la fiducia, sono molto contento".