Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
TUTTO mercato WEB
Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Bologna. Ecco le sue parole: "Ricordo bene il mio esordio in Serie A, era proprio qua contro il Bologna. Oggi vogliamo fare punti e una bella prestazione. Il Bologna è forte, ma noi siamo concentrati e non vedo l'ora di giocare questa partita. Sono pronto, mi sento bene, ringrazio il club, il mister e i compagni per la fiducia, sono molto contento".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile