Udinese, Collavino: "È il momento di riprendersi. L'obiettivo è la parte sinistra della classifica"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Fiorentina: "È il momento di riprendersi. Abbiamo fatto un girone di andata in linea con i programmi, oggi invece stiamo incontrato difficoltà che dobbiamo risolvere rapidamente. Abbiamo la qualità per puntare alla colonna di sinistra della classifica, anche per marcare la differenza rispetto alla stagione scorsa".

Oggi ricordate Astori con una bellissima iniziativa

"Nessuno se ne è mai dimenticato. La partita si gioca a 2 giorni dall'anniversario della sua morte e con la Fiorentina e la Lega Serie A abbiamo deciso di ricordarlo con un'iniziativa concreta di prevenzione cardiologica. Metteremo a disposizione degli spazi del Bluenergy Stadium per degli screening cardiaci gratuiti. Il calcio ha una potenza mediatica importante".