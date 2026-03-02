Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Collavino: "È il momento di riprendersi. L'obiettivo è la parte sinistra della classifica"

Udinese, Collavino: "È il momento di riprendersi. L'obiettivo è la parte sinistra della classifica"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:16Serie A
Alessio Del Lungo

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Fiorentina: "È il momento di riprendersi. Abbiamo fatto un girone di andata in linea con i programmi, oggi invece stiamo incontrato difficoltà che dobbiamo risolvere rapidamente. Abbiamo la qualità per puntare alla colonna di sinistra della classifica, anche per marcare la differenza rispetto alla stagione scorsa".

Oggi ricordate Astori con una bellissima iniziativa
"Nessuno se ne è mai dimenticato. La partita si gioca a 2 giorni dall'anniversario della sua morte e con la Fiorentina e la Lega Serie A abbiamo deciso di ricordarlo con un'iniziativa concreta di prevenzione cardiologica. Metteremo a disposizione degli spazi del Bluenergy Stadium per degli screening cardiaci gratuiti. Il calcio ha una potenza mediatica importante".

Articoli correlati
Udinese, Collavino: "Zaniolo ha trovato il posto ideale per riscattarsi e ha colto... Udinese, Collavino: "Zaniolo ha trovato il posto ideale per riscattarsi e ha colto l'occasione"
Collavino su Mlacic e Arizala: "Entrambi ci hanno scelto nonostante ci fossero club... Collavino su Mlacic e Arizala: "Entrambi ci hanno scelto nonostante ci fossero club più blasonati"
Udinese, Collavino: "Discorso salvezza virtualmente chiuso, vogliamo finire a sinistra"... Udinese, Collavino: "Discorso salvezza virtualmente chiuso, vogliamo finire a sinistra"
Altre notizie Serie A
Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Fiorentina, Ferrari: "Con Vanoli abbiamo trovato tante soluzioni. Siamo sulle montagne... Fiorentina, Ferrari: "Con Vanoli abbiamo trovato tante soluzioni. Siamo sulle montagne russe"
Pisa, tra poco la conferenza stampa di Oscar Hiljemark post Pisa Bologna Live TMWPisa, tra poco la conferenza stampa di Oscar Hiljemark post Pisa Bologna
Bologna, tra poco la conferenza stampa di Vincenzo Italiano post Pisa Bologna Live TMWBologna, tra poco la conferenza stampa di Vincenzo Italiano post Pisa Bologna
Pisa, tra poco la conferenza di un giocatore post Pisa Bologna Live TMWPisa, tra poco la conferenza di un giocatore post Pisa Bologna
Bologna, tra poco la conferenza di un giocatore post Pisa Bologna Live TMWBologna, tra poco la conferenza di un giocatore post Pisa Bologna
Udinese, Kabasele: "Ripartire dalla buona prestazione offerta col Bologna" Udinese, Kabasele: "Ripartire dalla buona prestazione offerta col Bologna"
Fiorentina, Ranieri: "Ricordo con affetto Davide Astori. Non vediamo l'ora di giocare"... Fiorentina, Ranieri: "Ricordo con affetto Davide Astori. Non vediamo l'ora di giocare"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
4 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
5 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.1 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.2 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.3 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.4 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
Immagine top news n.5 Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
Immagine top news n.6 Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli
Immagine top news n.7 L'ex intermediario di Zhegrova: "Juventus scelta sbagliata, per me deve andarsene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Ferrari: "Con Vanoli abbiamo trovato tante soluzioni. Siamo sulle montagne russe"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, tra poco la conferenza stampa di Oscar Hiljemark post Pisa Bologna
Immagine news Serie A n.4 Bologna, tra poco la conferenza stampa di Vincenzo Italiano post Pisa Bologna
Immagine news Serie A n.5 Pisa, tra poco la conferenza di un giocatore post Pisa Bologna
Immagine news Serie A n.6 Bologna, tra poco la conferenza di un giocatore post Pisa Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci gioire"
Immagine news Serie B n.2 Fine dell'incubo per Cragno: torna titolare col SudTirol dopo 8 mesi. E ferma il Venezia
Immagine news Serie B n.3 Il Mantova dovrà fare ancora a meno di Bonfanti: è stato operato in Finlandia al tendine
Immagine news Serie B n.4 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Tutta questione di rigore. Carrarese, Pasciuti tuona: "Gli arbitri devono avere equità di giudizio"
Immagine news Serie B n.6 Andreoletti e la sfida con Donadoni: "Affronto colleghi che vedevo solo su Football Manager"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Immagine news Serie C n.2 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.4 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.6 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.5 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…