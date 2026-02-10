Udinese, Collavino: "Zaniolo ha trovato il posto ideale per riscattarsi e ha colto l'occasione"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TV12, ripartendo dalla sconfitta della squadra friulana sul campo del Lecce. Ha detto, in partenza: "Abbiamo ancora tanto da fare, il campionato è ancora lungo, possiamo dire di essere soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora. La sconfitta di Lecce interrompe un ciclo positivo, vogliamo dare continuità ai risultati che stiamo facendo: è questa l’idea del progetto che vogliamo portare avanti".

Aggiunge Collavino, sempre in riferimento a Lecce-Udinese 2-1: "Quello di ieri è un risultato che non ci pace, il Lecce ha vinto meritatamente, ma intendiamo proseguire con la nostra progettualità con una crescita che ci veda far uscire tutti i nostri valori".

In conclusione, il dirigente dell'Udinese ha parlato anche di Zaniolo, facendo un punto generale sul suo approdo nel pianeta friulano: "Zaniolo è un ragazzo che si è calato immediatamente nel contesto, a Udine ha trovato il posto ideale per poter crescere e riscattarsi dopo alcune esperienze negative. Ha saputo cogliere l’occasione, ha sempre dimostrato grande impegno e grande determinazione, mettendo in campo dei valori molto alti".