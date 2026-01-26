Udinese, Davis: "Abbiamo grossi margini di crescita, vogliamo vincere tante partite ancora"
Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha disputato una grande partita contro il Verona risultando decisivo con la rete del definitivo 1-3. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di DAZN: “Sono veramente molto contento, prima per la squadra e poi per il mio gol. Atta mi ha fatto un bell’assist, ho il sostegno tecnico di calciatori di ottimo livello che mi mettono in condizione di esprimermi al massimo. Possiamo migliorare ancora molto, la stagione è lunga e vogliamo fare il meglio possibile perché ci sono margini di crescita notevoli. Non abbiamo obiettivi dichiarati per la classifica, vogliamo vivere tante serate come quella di oggi”.
