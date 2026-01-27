...con Luciano Moggi
"La Juventus da quando è arrivato Spalletti si è assestata. Ma il Napoli non mi sembra in condizione". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex dg della Juventus, in passato dirigente anche del Napoli, Luciano Moggi commenta il 3-0 inflitto dai bianconeri agli azzurri.
Cosa succede al Napoli?
"Fisicamente la squadra non c'è. I giocatori non hanno i ricambi, sono stanchi. E poi fare tre partite in settimana non è come farne due".
Scudetto: l'Inter ha preso il largo?
"Se l'Inter va fuori dalla Champions lo vince. Altrimenti, dico Milan".
Il Napoli è ormai fuori dalla corsa?
"Può anche darsi che si riprenda. Magari fa uno-due risultati positivi, torna l'autostima e la squadra riparte. Al Napoli manca Lukaku, ma ha perso anche tanti altri calciatori per via degli infortuni. Vedo la squadra affaticata".
Come vede Giovane?
"Questo è un ottimo acquisto".
Lucca ha deluso?
"Lucca non è stato una delusione. Lo era già prima di andare al Napoli. A volte capita di sbagliare giudizi...".
Che mercato si aspetta da qui a lunedì prossimo?
"Malen è una riserva, Fullkrug pure. Ci fosse un italiano che viene trattato in questo mercato, tutti stranieri e tutti non titolari nelle proprie squadre".
Caos Lazio: Romagnoli saluta, poi rimane...
"Alla Lazio c'è disordine di idee. Probabilmente manca uno come Tare, credo che lo pensi anche Lotito".
Salvezza: la Fiorentina ce la farà?
"La Fiorentina si salverà. Le altre squadre sono di livello inferiore".
