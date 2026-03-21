Udinese, Ekkelenkamp: "Non abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo vinto. Bene così"

L'Udinese esce vittoriosa dal "Ferraris". Un 2-0 importante per gli uomini di Runjaic che arriva dopo una gara dai due volti. Prima tanta sofferenza, poi con cinismo la formazione friulana ha saputo punire i rossoblù di Daniele De Rossi prima con il gol di Jurgen Ekkelenkamp e poi con Keinan Davis. E proprio il centrocampista bianconero ha parlato al canale ufficiale YouTube del club al triplice fischio:

"Sono molto felice dei tre punti - ha esordito il numero 32 bianconero - non abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo vinto, quindi va bene così. Sono molto felice anche del mio gol, soprattutto perché l'ho fatto di testa".