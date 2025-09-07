Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, esperienza in prestito per il 2007 David Pejičić: giocherà nel Maribor

di Daniele Najjar

L'Udinese di Kosta Runjaic ufficializza una partenza: se in Italia il mercato in entrata è chiuso infatti, in alcuni Paesi esteri è ancora possibile effettuare operazioni. I bianconeri lasciano partire dunque lo sloveno classe 2007 David Pejicic, che si accasa al Maribor in prestito. Dopo il suo arrivo in bianconero nell'estate 2023, ha giocato nella primavera dell'Udinese e ora farà la prima esperienza fra i 'grandi'.

Il comunicato dell'Udinese
Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 David Pejicic al Maribor.
Da parte del club un grande in bocca al lupo a David per questa nuova avventura".

