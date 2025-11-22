Genoa, De Rossi: "Dovremo fare la partita. Modulo? Confermo la linea tattica"

A margine della gara tra Cagliari e Genoa, mister Daniele De Rossi ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Non stavo da tanto tempo in panchina con la squadra, ma il pre-gara è molto simile e nulla di nuovo. Ci sono emozioni e quello che può fare il mio collega dall'altra parte. Cercheremo di essere più fisici e tecnici dell'avversario, troveremo una squadra con fisicità importante. Rispetto alle scelte degli avversari, sicuramente troveremo una gara equilibrata. Cercheremo di mettere il piano gara su quello che vogliamo, con fraseggio o pressione alta a seconda delle situazioni".

Sulla formazione, c'è la conferma del 3-5-2: "Rientra Malinovskyi e avremo sicuramente più qualità e meno corsa rispetto a Ellertsson, la formazione è la stessa. Qualcuno è rientrato tardi dalle nazionali: qui c'è una squadra forte e un ambiente davvero importante".