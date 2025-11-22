Balbo duro: "Il calcio italiano ha perso qualità. Non ci sono più big". Poi parla di Pellegrino

Lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport da l'ex centravanti di Udinese, Roma, Parma e Fiorentina, tra le altre, Abel Balbo che oggi fa l'allenatore. Queste le sue parole: "Il calcio italiano ha perso qualità. La Premier lo ha superato. Tra i calciatori c’è la corsa ad andare al Real Madrid, al Barcellona, al Psg, al Bayern. Le big sono quelle…".

ha allenato l'attaccante del Parma Pellegrino

"E' bravo ma all'Estudiantes era chiuso. Vede la porta, è intelligente, forte di testa, veloce. Ha fisico e un bel calcio".

Che tipo di allenatore è lei?

"Offensivo. Gioco sempre per fare gol. All’Estudiantes mettevo anche sette giocatori offensivi i campo. Ma senza mai trascurare la fase difensiva che viene prima di tutto. Facevo un 4-1-3-2. Abbiamo segnato 25 gol, subendone 3. Se sono pronto per l'Europa? Prontissimo. L’ esperienza in Argentina è servita. E ora penso di poter dare in una prima squadra europea".