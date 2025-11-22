Cesena, Mignani: "Monza completo sotto tutti gli aspetti, ma sapremo far leva sul nostro valore"

Vigilia di gara per il Cesena, con mister Michele Mignani che ha parlato della sfida alla capolista Monza nel corso della conferenza stampa odierna. Queste le sue parole: "Son le partite più belle da giocare, affrontare una squadra che lo scorso anno era in A e ora è prima in classifica, con giocatori di categoria superiore è stimolante, molto. Chiaro che la difficoltà è altissima, sono forse la squadra più in forma del campionato, ma il calendario è questo: dobbiamo solo provare ad alzare l'asticella. È un confronto che ci dirà di più sulla nostra forza e il nostro valore".

Il discorso va quindi alla rosa: Ci vorrà un po' di spensieratezza mista a consapevolezza. Circa la squadra, Amoran è rientrato prima perché aveva un problemino che ha risolto, si sta allenando da due giorni con noi e sta bene, ha, come gli altri due reduci dalla Nazionale, grande entusiasmo Recuperiamo Magni ma probabilmente perdiamo Piacentini che ha avuto un piccolo risentimento, preferiremmo non metterlo a rischio anche se lui ha dato la disponibilità: valuteremo. Bisoli? Incrociando le dita il suo percorso sta evolvendo in maniera positiva, in questa settimana si è allenato pari al gruppo, forse la prossima settimana potrà fare qualcosa con la squadra".

Ribadisce, in conclusione, un concetto sull'avversario: "Il Monza è completo sotto tutti gli aspetti, ci sarà - lo ripeto - da fare massima attenzione".