Cesena, Mignani: "Monza completo sotto tutti gli aspetti, ma sapremo far leva sul nostro valore"

Cesena, Mignani: "Monza completo sotto tutti gli aspetti, ma sapremo far leva sul nostro valore"
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 15:04Serie B
Claudia Marrone

Vigilia di gara per il Cesena, con mister Michele Mignani che ha parlato della sfida alla capolista Monza nel corso della conferenza stampa odierna. Queste le sue parole: "Son le partite più belle da giocare, affrontare una squadra che lo scorso anno era in A e ora è prima in classifica, con giocatori di categoria superiore è stimolante, molto. Chiaro che la difficoltà è altissima, sono forse la squadra più in forma del campionato, ma il calendario è questo: dobbiamo solo provare ad alzare l'asticella. È un confronto che ci dirà di più sulla nostra forza e il nostro valore".

Il discorso va quindi alla rosa: Ci vorrà un po' di spensieratezza mista a consapevolezza. Circa la squadra, Amoran è rientrato prima perché aveva un problemino che ha risolto, si sta allenando da due giorni con noi e sta bene, ha, come gli altri due reduci dalla Nazionale, grande entusiasmo Recuperiamo Magni ma probabilmente perdiamo Piacentini che ha avuto un piccolo risentimento, preferiremmo non metterlo a rischio anche se lui ha dato la disponibilità: valuteremo. Bisoli? Incrociando le dita il suo percorso sta evolvendo in maniera positiva, in questa settimana si è allenato pari al gruppo, forse la prossima settimana potrà fare qualcosa con la squadra".

Ribadisce, in conclusione, un concetto sull'avversario: "Il Monza è completo sotto tutti gli aspetti, ci sarà - lo ripeto - da fare massima attenzione".

