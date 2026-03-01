Malusci: "Vedo la Fiorentina ancora fragile. Udinese sempre ostica, avrà il dente avvelenato"

Domani l'Udinese ospita la Fiorentina alle ore 20:45, per la partita valevole per la 27^ giornata di Serie A. Nell'ottica di approfondire i principali temi dell'incontro che sarà disputato al Bluenergy Stadium di Udine, l'edizione di oggi del Messaggero Veneto ha intervistato l'ex difensore Alberto Malusci.

Dice Malusci: "Approccio e atteggiamento mentale faranno la differenza. Sono realista e finché la Fiorentina non esce del tutto da questa situazione, per me non è guarita. Vedo un gruppo ancora fragile, c'è tanto lavoro da fare e deve cambiare la mentalità".

Prosegue quindi Malusci: "Ora di fronte c'è l'Udinese, sempre una rivale ostica per la Fiorentina, al di là dell'andata che non fa testo. I cinque gol del Franchi vanno attribuiti all'espulsione di Okoye, la partita era stata condizionata da quell'episodio. Spero che partite come quella di giovedì con lo Jagiellonia facciano capire che certe prestazioni non vanno ripetute. Se la Fiorentina va a Udine con una mentalità rilassata, perde pesantemente. Avranno anche il dente avvelenato per l'andata".

Malusci conclude con il duello a distanza tra Kean e Zaniolo, che sarà un tema dentro Udinese-Fiorentina: "Ho sempre avuto un'ottima opinione di Zaniolo, ci ho sempre visto le caratteristiche del calciatore moderno. A Firenze non ha fatto bene, ma a Udine ha trovato la piazza in cui esprimersi. Sarà sfida suggestiva, con Kean si conoscono bene dall'Under 21. E in chiave Nazionale devono dare il massimo, possono guadagnarsi la convocazione".