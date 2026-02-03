Udinese, il report su Keinan Davis: lesione all'adduttore sinistro. Out un mese

Nella giornata di oggi Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, si è sottoposto agli esami strumentali per determinare l'entità dell'infortunio alla gamba sinistra subito nel corso della gara contro la Roma, che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo. Il club friulano ha reso noto che il giocatore ha riportato una lesione all'adduttore sinistro.

Di seguito, la nota ufficiale del club:



"Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per tornare a disposizione nel giro di 4 settimane."