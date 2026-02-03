Udinese, Keinan Davis fuori per almeno 4 settimane: ecco quali impegni salterà
Il responso medico non lascia spazio a dubbi: la lesione all'adduttore terrà Keinan Davis lontano dal rettangolo verde per tutto il mese di febbraio. Un'assenza pesante per l'attacco dell'Udinese, che dovrà fare a meno della fisicità dell'inglese proprio in una fase delicata del campionato.
L'attaccante salterà ufficialmente i seguenti impegni:
8 febbraio: Lecce-Udinese
15 febbraio: Udinese-Sassuolo
23 febbraio: Bologna-Udinese
1 marzo: Udinese-Fiorentina
L'obiettivo dello staff medico è di riaverlo parzialmente in gruppo per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta l'8 marzo, ma è molto più probabile che il suo rientro a pieno regime avvenga il 15 marzo al Bluenergy Stadium per il big match contro la Juventus.
Il report dell'Udinese
"Udinese calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro.
Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per essere a disposizione nel giro di 4 settimane".