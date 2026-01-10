Live TMW
Udinese, Kamara: "Serve più concentrazione negli episodi"
17.05 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Hassane Kamara, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Pisa nel ventesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
17.13 - Inizia la conferenza stampa.
Prendete sempre gol:
"Non riusciamo a dare continuità, purtroppo nella ripresa abbiamo subito il pareggio. Facciamo sempre alcuni errori che ci costano il gol, se non ci concentriamo di più in queste circostanze prenderemo sempre gol".
17.15 - Finisce la conferenza stampa.
