Venezia, parla Nicola dopo la vittoria sull'Udinese: segui la conferenza stampa

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Venezia, parla Nicola dopo la vittoria sull'Udinese: segui la conferenza stampaLive TMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 22:55Serie A
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06.11.2026 22:55Serie A
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È terminata la sfida fra Venezia e Udinese allo stadio Penzo: passa la squadra di Davide Nicola per 2-1 grazie ai gol di Basic e Kike Perez. Il tecnico arancioneroverde parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.
Fonte: Dallo stadio Penzo
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