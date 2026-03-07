Udinese, Okoye sulla difesa: "Non cambia molto nonostante le assenze"

Ecco le parole del portiere Maduka Okoye prima della sfida tra Atalanta e Udinese ai microfoni di DAZN: "Non cambia tanto rispetto alle assenze, lavoriamo sempre tutti insieme e siamo affiatati. Sono tedesco, l'Atalanta ha giocato contro il Dortmund e ora giocherà contro l'Atalanta: per me è un onore difendere i pali in questa gara".

Il sabato di Serie A prosegue con Atalanta-Udinese, in programma per la 28^ giornata. Da una parte i nerazzurri concentrati sul campionato, ma inevitabilmente con un occhio già all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sul fronte opposto i friulani, reduci dal netto 3-0 inflitto alla Fiorentina.

Palladino opta per qualche rotazione, visto il già citato impegno europeo. Rispetto al match di Coppa Italia contro la Lazio ecco Kossounou nel trio difensivo, Bellanova esterno destro, Musah in mezzo al campo, Sulemana a giostrare sulla trequarti e Scamacca riferimento avanzato. Più continuità, invece, da parte di Runjaic, con Mlacic e Kamara come uniche novità. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic