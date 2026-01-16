Udinese, Runjaic: "Già sfidata l'Inter senza Zaniolo, paradossale manchi al ritorno ma è così"

L’Udinese sfida l’Inter senza Nicolò Zaniolo: all’andata non era ancora un giocatore bianconero, mentre domani salterà l’impegno per squalifica (e ne ha approfittato per operarsi, rientro previsto in una decina di giorni). Una situazione particolare, che il tecnico friulano Kosta Runjaic commenta così: "Abbiamo già giocato contro l'Inter senza Zaniolo, è paradossale che ci manchi al ritorno ma è andata così. È un giocatore molto importante per noi e ci mancherà, questo è fuori di dubbio. Dobbiamo affrontare questa situazione, ci saranno altri al suo posto e ci sarà una squadra competitiva. L'Inter è una squadra forte ma non invincibile, come squadra dovrà funzionare tutto bene, dovremo saper soffrire”.

Per sopperire alle assenze in attacco, il tecnico tedesco potrebbe impiegare Arthur Atta come seconda punta: "Tra gli assenti va ricordato anche Buksa che è infortunato. A livello numerico ci mancherà qualche giocatore davanti, può succedere nel corso della stagione. Atta può giocare a sostegno del 9, è una possibilità, sappiamo anche che Arthur è tornato in gruppo da non molto tempo. È una gara che lo aiuterà a ritrovare ritmo. Metteremo una squadra pronta ad affrontare l'Inter, domani prenderemo le decisioni definitive".

La conferenza stampa di Runjaic.