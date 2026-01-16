Padova, Andreoletti: "Col Mantova scontro diretto per la salvezza. Sarà crocevia importante"

Vigilia di gara per il Padova, che domani affronterà il Mantova nel confronto valevole per la 22ª giornata del campionato di B, della quale, come riferiscono i canali ufficiali del club biancoscudato, ha parlato mister Matteo Andreoletti: "Questo calendario sfalsato è una novità per noi e per tutti, giochiamo contro una squadra affrontata da poco: quella era stata una partita negativa ma per noi è stata forse la partita della svolta. Poi, loro con il cambio in panchina, sono cambiati molto: Modesto lo conosciamo, lo abbiamo affrontato lo scorso anno contro l’Atalanta Under 23, è un allenatore molto diverso da Possanzini e sarà quindi anche una partita molto diversa quella che attende, mi auguro anche nel risultato. Credo sia un crocevia importante per la nostra stagione, per capire “cosa vogliamo fare da grandi”. Non dobbiamo crederci più forti di ciò che siamo, dobbiamo avere sempre l’atteggiamento dell’ultima partita, magari con un po’ di qualità in più".

Oltre ciò, appunto sulla rosa che domani si potrebbe vedere in campo a partire dalle ore 15:00: "Finalmente siamo in tanti, l’unico che non ci sarà, oltre ai ragazzi della Primavera, sarà Barreca: sta bene ma ho deciso di lasciarlo fuori per evitare che giochi condizionato, non sta andando ancora al massimo. Rientra invece Favale, iniziamo a ragionare non più solo su minimi dubbi ma possiamo scegliere ogni partita chi sarà tra i convocati e chi no: non si deve guardare solo all’11 ma anche alla panchina. Per di più, questo, è uno scontro diretto, e lo voglio giocare con la squadra che mi ha dato più garanzie dal punto di vista della strategia".

Proprio sul match: "Per noi l’obiettivo è la salvezza, siamo una neopromossa e per molti di noi è il primo anno di B, per noi questo è uno scontro diretto. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che per i punti in più non lo sia, dobbiamo evitare figuracce e stare fuori dalle sabbie mobili. Chi conosce bene la categoria dice che il girone di ritorno in B è un altro campionato, molte squadre si rinforzano, anche squadre che sono sotto di noi in classifica. A ogni modo loro necessitano punti e noi anche, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, l’equilibrio per noi è fondamentale. Credo che la gara si deciderà sugli episodi".