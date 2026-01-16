TMW
Monopoli, è fatta per il difensore Bove. Ha firmato per 2 anni e mezzo coi pugliesi
Il centrale difensivo Davide Bove è un nuovo giocatore del Monopoli. Il classe '98 ha infatti lasciato la Vis Pesaro dove ha collezionato 47 presenze con una rete dall'estate del 2024 per trasferirsi in Puglia. Il giocatore, come raccolto dalla redazione di TMW, ha firmato in questi minuti il contratto con i biancoverdi che hanno superato la concorrenza di Novara e Pro Vercelli per quanto riguarda il Girone A e Perugia per il Girone B.
Il trasferimento di Bove sarà a titolo definitivo e si è legato al Monopoli per due anni e mezzo, la scadenza dunque è a giugno 2028.
