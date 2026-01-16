Catanzaro, Aquilani: "Venezia fra le più forti della B. Servirà lo spirito e l'umiltà dell'andata"

Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani: “La sconfitta contro il Frosinone ci ha lasciato l’amaro in bocca e questo ci deve portare ad alzare il livello di attenzione nei dettagli. Dovremo essere ancora più maniacali nelle letture delle situazioni di gioco, nelle scelte e nella gestione dei momenti della partita. Una sconfitta giudicata immeritata, ma che può trasformarsi in un punto di ripartenza sotto il profilo mentale. - spiega l’allenatore giallorosso – Il Venezia è una delle candidate alla promozione diretta, una squadra che ha i valori più alti del campionato e al Penzo servirà una prova di grande spessore”.

Non so cosa possa essere cambiato rispetto ad allora. - prosegue Aquilani tornando sull’andata come si legge nel sito dei calabresi - Noi abbiamo fatto una partita di sofferenza, di spirito, un match in cui abbiamo saputo soffrire e colpire quando era il momento giusto. Lo spirito e l’umiltà con cui dobbiamo andare lì devono essere gli stessi dell’andata. Quella di domani sarà una partita diversa e siamo consapevoli che il Venezia di oggi rappresenta un ostacolo ancora più complesso”.

Spazio poi alla situazione nell’infermeria: “Di Francesco sta bene, viene con noi ed è in fase di recupero. Ci vuole pazienza verso un giocatore che è fermo da tanto, ma sta molto meglio e ci darà una grossa mano”.