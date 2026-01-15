Udinese-Inter come il 14 ottobre 2001. Chivu preferirebbe un finale diverso

A distanza di 8.861 giorni…

Era dal 14 ottobre 2001 che al Friuli di Udine bianconeri e nerazzurri non si sfidavano in campionato con le panchine occupate da due allenatori stranieri. Allora l’Udinese fu schierata in campo dall’ex Roy Hodgson, mentre a scegliere l’undici iniziale dell’Inter fu Héctor Cuper. Come terminò quello scontro diretto? Con un pareggio per 1-1, risultato che oggi farebbe sorridere Kosta Runjaic e storcere la bocca a Cristian Chivu (perché potrebbe annullare il vantaggio preso col recupero della 16esima giornata sul Napoli).

Ammontano a 52 gli scontri diretti Udinese-Inter di Serie A. Una storia cominciata nel 1950-1951. La contabilità complessiva racconta di 12 vittorie bianconere, 16 segni X, 24 successi nerazzurri, 50 gol marcati dai friulani e 76 reti fatte dai meneghini.

Ospiti reduci da 2 vittorie in fila.

Prima, nel 2022-2023, c’era stato un successo dei locali.

Attenzione, all’andata, al Meazza, arrivò la prima vittoria per l’Udinese in questo torneo dopo l’1-1 all’esordio contro il Verona, la prima sconfitta per l’Inter in questo torneo, dopo il rumoroso 5-0 inaugurale col Torino.

Situazione in classifica.

Udinese a 26 punti (7V – 5X – 8P con 22GF e 32GS), la metà esatta, 13, sul proprio campo (3V – 4X – 3P con 11GF e 15GS). Ha iniziato il nuovo anno collezionando 4 punti (sconfitta col Como, vittoria col Torino, pareggio col Pisa). Inter prima a 46 (15V – 1X – 4P con 43GF e 17GS), di cui 21 in trasferta (7V – 0X – 2P con 16GF e 9GS). Nel 2026 ha inanellato 10 punti (vittorie su Bologna, Parma e Lecce, pareggio col Napoli).

PS: non sarà del match Nicolò Zaniolo, fermo ai box per infortunio, ma che comunque non avrebbe giocato per squalifica.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)

52 incontri disputati

12 vittorie Udinese

16 pareggi

24 vittorie Inter

50 gol fatti Udinese

76 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Inter 1-3, 8° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Inter 2-3, 6° giornata 2024/2025