Ufficiale Sampdoria, ecco il nuovo centrale: depositato il contratto di Viti dal Nizza

Mattia Viti è ufficialmente un nuovo difensore della Sampdoria. Come si legge nell'apposita sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B infatti il club blucerchiato ha depositato il contratto del centrale classe 2002 che arriva in prestito dal Nizza dopo aver giocato la prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina. Il giocatore sarà dunque a disposizione già per la sfida di stasera contro la Virtus Entella dove potrebbe andare in panchina al pari di un altro neo acquisto come Palma.

L'ex difensore della Fiorentina è reduce dai primi sei mesi trascorsi in riva all'Arno dove ha collezionato 16 presenze fra le varie competizioni distribuite fra 10 gettoni in campionato e 6 in Conference League per un totale di 607 minuti. In questa sessione di mercato il giocatore ha però fatto rientro al Nizza, società che ne detiene il suo cartellino e approdato in blucerchiato.Viti arriva alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto