Sarri e un cammino soddisfacente con la Lazio contro l'Udinese. Runjaic...

Maurizio Sarri e Kosta Runjaic si sono affrontati una sola volta prima di oggi. Ovviamente il riferimento è alla partita d’andata in questo campionato, dove Udinese e Lazio si sono divise la posta (1-1 il risultato finale con autorete di Solet e pareggio di Davis al 96’).

Da quando Sarri allena la Lazio, il suo bilancio contro l’Udinese può dirsi soddisfacente, perché in sette partite di campionato ha perso una sola volta (due campionati fa alla 28esima giornata per 2-1), poi ci sono due vittorie e quattro pareggi. Nel computo generale, il tecnico toscano vanta una tradizione favorevole nei confronti con i friulani (8 vittorie e 5 sconfitte).

Questa è la seconda stagione che Runjaic si trova in Italia, in questi due anni non ha mai perso con la Lazio, vincendo una volta e pareggiando in altre due circostanze. Manterrà la sua imbattibilità stasera?

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS RUNJAIC

0 vittorie Sarri

1 pareggio

0 vittorie Runjaic

1 gol fatto squadre Sarri

1 gol fatto squadre Runjaic