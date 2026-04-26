Miller sarà la nuova scommessa dell'Udinese? Runjaic: "Giocatore di talento, dategli tempo"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha speso belle parole in conferenza stampa per il giovane centrocampista scozzese Lennon Miller, che in questa stagione si sta ritagliando uno spazio crescente tra le fila dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia del match con la Lazio:

"Sono molto felice che sia con noi, è un giocatore di talento, già maturo. Arriva dall'estero, gli va dato tempo ovviamente, ma sta crescendo bene. Non può sostituire del tutto Karlstrom per caratteristiche, lo vedo più da mezzala in un 3-5-2, è un ragazzo che si muove molto, cerca il pallone, sa trovare gli spazi. Sono molto soddisfatto di come sta lavorando".

I numeri stagionali di Miller

Miller, arrivato in estate dal Motherwell FC per 5,5 milioni di euro, ha collezionato finora 21 presenze con un gol e un assist (794 minuti giocati).

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