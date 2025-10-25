Roma, problema del gol per Gasp: per gennaio in pole c'è sempre Zirkzee, due le alternative

Problema del gol in casa Roma. Il momento è certamente delicato con la squadra di Gian Piero Gasperini sconfitta in Europa League all'Olimpico dal Viktoria Plzen e i primi fischi che sono arrivati da parte del pubblico che è rimasto scontento dalla prestazione dei giallorossi. Il tecnico dovrà cambiare qualcosa per cercare di ripartire a partire dal reparto offensivo dove, a parte Dybala, le punte non hanno inciso a dovere. E domani ci sarà l'insidiosa sfida in casa del Sassuolo per provare a rialzare la testa e mettersi alle spalle il momento delicato.

Le delusioni maggiori arrivano da Dovbyk e Ferguson che per il momento hanno palesato difficoltà ad andare a rete. I due infatti sono andati a segno solo una volta con prestazioni che sono ben al di sotto delle aspettative della piazza e del club. E per il match del Mapei Stadium una delle idee a cui starebbe pensando Gasp sarebbe quella del trio formato da Dybala, Soulé e Bailey per provare a dare freschezza in zona gol.

In attesa del mercato di gennaio che potrebbe portare nuova linfa in attacco. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee sarebbe sempre in pole con Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest e Promise David dell’Union Saint-Gilloise come alternative.