Un altro dato che preoccupa Gattuso: 5 gol 'italiani' sui 29 complessivi dell'ultimo turno

Novantasei calciatori italiani in campo sui 312 complessivi. Questa mattina proprio sulle colonne di TMW abbiamo analizzato numeri alla mano uno dei motivi della crisi della nostra Nazionale ripartendo da ciò che è accaduto nell'ultimo turno di campionato. Un qualcosa che poi non è troppo diverso da ciò che accade anche durante le altre giornate: su dieci calciatori che scendono in campo per una partita di Serie A, solo tre sono italiani. Un dato che desta enorme preoccupazione perché a questo numero esiguo di possibili convocabili si aggiunge il fatto che più si sale verso le zone nobili della classifica e più la percentuale scende. In Torino-Milan c'erano solo due calciatori italiani in campo dall'inizio. In Napoli-Juventus cinque, in Inter-Como quattro.

E in termini di gol realizzati? La situazione è anche peggiore. Ad oggi il miglior marcatore italiano della Serie A è Riccardo Orsolini con sei reti. Segue a quota cinque la sorpresa Federico Bonazzoli della Cremonese, poi una lunga serie di calciatori che hanno segnato quattro gol, ma che oggi non rientrano nelle scelte di Gattuso: Berardi, Mandragora, Pinamonti e Zaniolo.

Tornando all'ultimo turno di Serie A, sui ventinove gol complessivi solo cinque sono stati realizzati da calciatori italiani. Due nella prima sfida andata in scena nell'ultima giornata, in quel Sassuolo-Fiorentina 3-1 che ha visto esultare Mandragora e Volpato. Poi il gol di Scamacca nella gara che ha visto l'Hellas conquistare il suo primo successo in questo campionato, la rete di Gianluca Gaetano che ha deciso Cagliari-Roma e infine quella di Bonazzoli in Cremonese-Lecce 2-0. I numeri anche su questo parlano chiaro: se come presenze l'ultimo turno ha fatto registrare il 30% di italiani in campo, come numero di gol la percentuale scende ulteriormente e s'aggira intorno al 17 %.