Lotito: "Oggi la Lazio suonerà la campanella a Wall Street, unica con il PSG". Cosa significa

La Lazio, quotata in Borsa dal 1998, si prepara a sbarcare anche a Wall Street. A confermare le indiscrezioni circolate di recente è stato Claudio Lotito, nella lunga intervista rilasciata a margine della cena di Natale biancoceleste: “Probabilmente, abbiamo un appeal internazionale, anche oltreoceano e domani (oggi, ndr) lo vedrete, perché vedrete qualcuno della mia famiglia che suonerà la campanella al Nasdaq ed è il secondo caso nella storia per una squadra di calcio. Io non posso fare una battaglia contro persone che volutamente, strumentalmente e artatamente cercano sempre di sminuire, creare discredito e problemi, fomentare”.

La Lazio debutterà di conseguenza al Nasdaq: a “suonare la campanella” sarà Enrico Lotito, figlio del presidente biancoceleste. Per il momento si tratterà di un gesto simbolico, anche se l’intenzione è quella di quotarsi sulla borsa statunitense. I precedenti, come ha detto Lotito, sono pochissimi: l’unico club ad aver suonato la campanella è stato il Paris Saint-Germain, mentre gli spagnoli del Cadice sono al momento l’unica società calcistica quotata al Nasdaq.

Cos’è il Nasdaq. È una delle principali borse valori mondiali, con sede a New York, specializzata soprattutto in società tecnologiche e ad alta crescita. È stato il primo mercato azionario interamente elettronico e oggi ospita colossi come Apple, Microsoft, Amazon e Google.