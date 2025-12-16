Tutti pazzi per Bartesaghi. Pure nel suo paese d'origine lo esaltano: "È un esempio di valori"

Davide Bartesaghi è l'uomo del momento in casa Milan. La doppietta contro il Sassuolo ha sicuramente dato ancora più visibilità a un calciatore che in questa stagione ha conquistato sempre più spazio, mettendo in panchina Estupinan. A La Gazzetta dello Sport ha parlato Lorenzo Lazzarini, consigliere comunale di Annone di Brianza, paesino d'origine del classe 2005: "Oggi qui sarà più letta la pagina della rosea che la chiusura del bilancio. Lui è rimasto il ragazzo di sempre".

Anche Mauro Bianchessi, ex responsabile scout del Diavolo, lo conosce molto bene e lo esalta: "Quando me lo segnalarono, mi pregarono di andarlo a vedere. Mi impressionò subito. Parlai con i suoi genitori e gli chiesi di fidarsi di noi. Poi a Galliani dissi che sarebbe stato il titolare del Milan del futuro". Marino Frigerio, uno dei suoi primi allenatori, è d'accordo con lui: "Lo vedevo difensore centrale alla Bastoni e all'occorrenza lo facevo giocare mediano davanti alla difesa. Non è vero che attacca meglio di quanto difende".

Infine, per chiudere il cerchio, pure il sindaco Luca Marsigli ha voluto sottolineare quanto sia contento di vederlo brillare in Serie A: "È un esempio di valori e atteggiamento. Le sue gesta in campo sono un orgoglio per la nostra comunità".