Un canadese a Bologna. Per la Primavera arriva il giovane Ivanisevic dall'NK Istria

Rinforzo in prospettiva per il Bologna, che si regala un giovane talento per la formazione Primavera. Dall'NK Istria, infatti, arriva il difensore centrale classe 2005 Jovan Ivanisevic. Il suo contratto - si apprende - è stato depositato in Lega Calcio. Il calciatore 20enne arriva a Bologna con la formula del prestito e diritto di riscatto a favore della società emiliana. Ivanisevic, canadese con passaporto croato, ha mosso i primi passi nell'Academy del Toronto FC, per poi successivamente trasferirsi proprio all'NK Istria 1961. Adesso in grande salto in Italia.

Stasera la Champions al Dall'Ara

Nel frattempo, il Bologna dei grandi è pronto a scendere in campo questa sera al Dall'Ara contro i tedeschi del Borussia Dortmund in occasione della settima giornata di Champions League. Le due squadre, separate da dieci punti in classifica, hanno obiettivi diametralmente opposti per questi ultimi 180 minuti della fase a gironi. La matematica ancora non condanna i rossoblù emiliani, ma l'attuale 33° posto in classifica con appena due punti conquistati nelle prime sei gare lascia poco spazio all'immaginazione: soltanto vincendo oggi ci sarebbero delle (minime) chance di accesso tra le prime 24, mentre con un pareggio o una sconfitta sarebbe certa l'eliminazione dal torneo. Reduce dallo 0-0 esterno con il Benfica, la truppa di Italiano si presenterà a questo impegno con un solo assente (Aebischer) e il morale alle stelle dopo la bella vittoria ottenuta in campionato ai danni del pericolante Monza. In chiave probabile formazione, si va verso il 4-2-3-1 con Orsolini, Odgaard e Dominguez a supporto di Dallinga, il quale al momento appare in leggero vantaggio nei confronti di Castro.