Un palo e una traversa per l'Inter, ma a San Siro il Milan regge l'urto: 0-0 dopo 45 minuti

Una traversa e un palo per l'Inter, ma il risultato parziale del derby della Madonnina è ancora fermo sullo 0-0. Nel big match di San Siro la squadra di Chivu parte con maggior decisione, costruendo gioco con pazienza da dietro e affidandosi alle incursioni sulle fasce di Dimarco e Carlos Augusto. Proprio da un cross dell’esterno sinistro nasce la prima grande chance: Thuram svetta più in alto di tutti, ma Maignan si allunga e salva i rossoneri già al 4'.

Il Milan fatica inizialmente ad alzare il baricentro, ma cresce con il passare dei minuti grazie alle iniziative di Pulisic, che non dà punti di riferimento sulla trequarti. al 16' Bartesaghi prova a sorprendere Sommer con un diagonale, mentre al 28' Saelemaekers calcia alto da ottima posizione. L’Inter però continua a essere più pericolosa: prima Sucic sfiora il bersaglio da fuori, poi al 27' Acerbi colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner calciato da Calhanoglu.

L’occasione più clamorosa porta la firma di Lautaro Martínez: Thuram gli serve una torre perfetta e l’argentino calcia al volo, trovando ancora una volta un grande intervento di Maignan che devia sul palo al 37'. Il Diavolo risponde nel finale con un destro a giro di Pulisic che sfiora il palo alla sinistra di Sommer, mentre dall’altra parte Leao e Acerbi innescano un momento di tensione subito sedato da Sozza. La prima frazione si chiude dunque con l’Inter in attacco e il Milan più prudente, dopo tre minuti di recupero. Derby intenso, equilibrato e ancora tutto da decidere.

