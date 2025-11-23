Inter, Carlos Augusto al 45': "Milan forte nelle ripartenze, ma dobbiamo attaccare"
Carlos Augusto, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro il Milan: "Devo stare attento, però dobbiamo provare anche ad attaccare. Loro sono bravi nelle ripartenze e dobbiamo avere equilibrio, ma fare la nostra gara".
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c'é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
