Beukema: "Se vinciamo la Supercoppa la prossima intervista la faccio in napoletano"

"Che cosa faccio se vinciamo la coppa? Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà già una prossima partita. Se vinciamo la Supercoppa la prossima intervista la facciamo in napoletano". A due giorni dalla finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, il difensore azzurro Sam Beukema si è raccontato a 360° in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Giochi contro il Milan, l'Inter e il Bologna. Qual è un calciatore che togli da ogni squadra.

"Dell’Inter, Calhanoglu. Milan? Modric. Bologna per me è un po’… penso Lucumì".

Beukema parla anche di Conte, che definisce "carismatico, mentre come leader silenzioso dello spogliatoio indica Frank Anguissa: "Lui non parla tanto a volte, però secondo me è uno dei leader silenziosi".