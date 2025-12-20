L'eclissi del "Taty": il gol manca da tre mesi e questa Lazio ha un gran bisogno di Castellanos

"Zaccagni è a quattro, Cancellieri a tre, Isaksen a due. Qualche gol l'hanno fatto, un po' di contributo ce l'hanno dato. Ci sta mancando l'apporto dei centrocampisti come dagli attaccanti, speriamo di poter risolvere questo problema. Noi da molto tempo abbiamo fuori tanti giocatori, qualcosa paghiamo per forza". Così Sarri ha giustificato la terribile fatica che fa la Lazio a impensierire il portiere avversario, messa in evidenza contro Parma e Cremonese: la sfida di stasera ha mostrato ancora una volta un Valentin Castellanos generoso, ma poco lucido sotto rete, sicuramente non messo nelle condizioni ideale per azzannare il pallone.

Il digiuno dell'argentino si avvicina pericolosamente ai tre mesi adesso, visto che l'ultima volta che il Taty ha gonfiato la rete c'erano dieci gradi in più e si giocava Genoa-Lazio, era il 29 settembre scorso. Di mezzo c'è stato anche un infortunio, ma di certo l'attacco biancoceleste, abituato negli ultimi anni alle secchiate di gol che garantiva Ciro Immobile, non è mai stato così anemico. Senza Zaccagni, oggi squalificato, la manovra biancoceleste ha mostrato ancor più limiti rispetto alla trasferta di Parma, quando solo una topica difensiva comunque aveva consentito al rapace Noslin di indirizzare la gara.

Insomma Sarri e questa Lazio hanno un gran bisogno dell'apporto offensivo di Castellanos, dall'argentino è attesa quanto prima una prova d'orgoglio e una aggiustatina ai numeri, che al momento parlano di appena due gol in stagione.