Ufficiale
Un talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah Agyei
TUTTO mercato WEB
Nuovo acquisto per l'Atalanta, che porta in Italia un giovane talento del calcio ghanese. Depositato in Lega Serie A il contratto di Yaw Asamoah Agyei, attaccante classe 2008 che è stato prelevato a titolo definitivo dall'EurAfrica Football Club.
Altre notizie Serie A
UfficialeGoglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito al Watford
UfficialeUn talento ghanese portato in Italia dall'Atalanta. Preso a titolo definitivo Asamoah Agyei
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile