Una cosa preventivabile e prevedibile. Al Milan un consiglio dal gioco

Come diverse delle ultime sfide tra queste due squadre, Milan e Juventus impattano sullo 0-0 e portano a casa un punto a testa, abbastanza utile ad entrambe per il posto Champions. E non c’è molto altro da aggiungere sulla partita: entrambi gli allenatori hanno fatto intendere che, a sensazione, la priorità delle due squadre era quella di non perdere la partita più che di vincerla. Prevedibile, se non addirittura preventivabile.

Le parole di Allegri

Allegri può comunque ritenersi soddisfatto: “E' stata una partita molto tattica, la posta in palio era alta. Entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni. I ragazzi hanno difeso bene, a parte su un cross in cui l'ha presa David. Il punto è un passo in avanti, ora ci mancano due vittorie per la Champions. Sono partite equilibrate e abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Mancano sei punti, mancano due vittorie ad oggi. Dobbiamo essere più lucidi negli ultimi 25 metri. Se sono più tranquillo? Il risultato è la somma dei punti. Questo è un punto importante perchè ora ci mancano sei punti e non sette. Ora prepariamoci bene per il Sassuolo".

Aritmetica

Tutto lineare. Al Milan mancano sei punti per conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Perché è da lì che si può ripartire rinforzando una squadra che ne avrebbe tanto bisogno.