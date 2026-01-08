Padova, futuro di Crisetig in bilico: il Catania spinge. In difesa nodo Belli
Il mercato di gennaio del Padova sembra essere in procinto di entrare nel vivo, tra possibili uscite e la necessità di intervenire in difesa.
Al centro delle attenzioni, scrive il Corriere del Veneto, c’è Lorenzo Crisetig, destinatario di una proposta importante da parte del Catania: sul tavolo un contratto di due anni e mezzo che sta facendo riflettere il centrocampista. Arrivato in biancoscudato con l’idea di gestire l’ultima parte della carriera anche in funzione di un ritorno verso casa, Crisetig ora valuta seriamente l’ipotesi siciliana.
Parallelamente, il club veneto monitora con attenzione la situazione di Francesco Belli. Il difensore vive un momento professionale complicato e una sua cessione non verrebbe ostacolata in presenza di un’offerta ritenuta adeguata. In caso di partenza, il Padova tornerebbe sul mercato per inserire un rinforzo nel pacchetto arretrato, con l’obiettivo di aggiungere un “braccetto” alla rosa. Al momento, però, non sono ancora arrivate proposte concrete per Belli, che resta in una posizione di attesa nonostante l’impiego recente dal primo minuto.
