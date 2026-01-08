Samp, nome nuovo per la retroguardia: piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina
In attesa di capire quando arriverà la fumata bianca per Gerasimos Mitoglou, la Sampdoria per implementare ulteriormente la difesa della formazione di Angelo Gregucci ha iniziato a valutare una nuova opportunità di mercato.
Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, è emerso il nome di Mattia Viti, centrale 23enne nella prima parte di questa stagione alla Fiorentina ma in procinto di risolvere il prestito e tornare al Nizza, club francese proprietario del suo cartellino.
Da non escludere, sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, i nomi di Cas Odenthal del Sassuolo e di Pedro Felipe della Juventus Next Gen.
