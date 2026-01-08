Spezia, Bellemo in arrivo dalla Sampdoria: accordo definito, si attende il via libera finale

Oltre a Emanuele Adamo dal Cesena, lo Spezia si prepara ad accogliere Alessandro Bellemo per rinforzare il centrocampo. Il club ligure, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, ha già trovato l’intesa con la Sampdoria e con il giocatore, che ha dato piena disponibilità al trasferimento. Prima del passaggio in maglia aquilotta, Bellemo ha prolungato il proprio contratto con i blucerchiati fino al 2028, rimodulando l’accordo che sarebbe scaduto nel 2027.

L’operazione è sostanzialmente definita sotto ogni aspetto, con il direttore sportivo Stefano Melissano che ha impostato tutti i dettagli dell’affare. L’unico elemento da monitorare riguarda i tempi dell’ufficialità, che potrebbero slittare leggermente a causa dell’infortunio di Matteo Ricci.

Una situazione che non mette in discussione l’esito della trattativa, ma che potrebbe incidere sulla tempistica dell’arrivo del centrocampista alla corte dello Spezia.