A volte ritornano: sondaggio del Napoli per l'ex Bologna Ndoye. E piace sempre Zirkzee

A volte ritornano. Oltre al suo ex giocatore Giacomo Raspadori, infelice all'Atletico Madrid e cercato anche dalle due romane, il Napoli lavora pure per un suo ex obiettivo: Dan Ndoye. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo la quale il ds Manna in questi giorni avrebbe fatto una telefonata al Nottingham Forest per conoscere la situazione dell'esterno offensivo. Già cercato in estate, ma venduto a peso d'oro proprio agli inglesi dal Bologna, Ndoye in Premier League ha collezionato 14 presenze e un solo gol: gli azzurri hanno chiesto informazioni, ricevendo però un no secco al prestito. Parafrasato: Ndoye non è incedibile, ma parte solo per 40 milioni.

È recentemente tornato di moda anche Joshua Zirkzee, altro crack ex Bologna che in Inghilterra non è mai esploso per davvero. Sull'olandese ci sono però da più tempo Juventus e Roma. Molto dipenderà dal futuro allenatore del Manchester United.

Infine, un commento su Noa Lang: pur non avendo ancora convinto mister Conte, il connazionale di Zirkzee resterà al Napoli fino a fine stagione. Il suo mal di pancia non sarà ascoltato e a Lang sarà data un'altra chance da qui a giugno. In uscita, occhio a Vergara-Lecce e Ambrosino-Venezia, mentre Lucca sembrava davvero vicinissimo al trasferimento al Benfica di Mourinho. Ma nessuno - sentenzia il quotidiano - sembra aver fretta a gennaio.