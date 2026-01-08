Monza, ritorno di fiamma per Cheddira: contatti avviati, ma servono cessioni in attacco

Il Monza torna a guardare al mercato offensivo e riapre una pista già battuta in estate. Il nome in cima alla lista, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Walid Cheddira, attaccante in forza al Sassuolo ma il cui cartellino è di proprietà del Napoli, per il quale nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti sia tra i club sia con il giocatore. Le basi per imbastire l’operazione ci sono, ma la trattativa resta legata alle uscite.

Prima di affondare il colpo, infatti, il club brianzolo deve alleggerire il reparto avanzato: Gianluca Caprari e Andrea Petagna restano i principali indiziati a lasciare Monza, passaggi ritenuti necessari per sbloccare l’eventuale arrivo della punta italo-marocchina.

Sul tavolo dei dialoghi con il Sassuolo è finita anche l’ipotesi di uno scambio tra Armando Izzo e Filippo Romagna, soluzione però considerata al momento complessa. Il Monza osserva e prepara le mosse, in attesa che il puzzle delle uscite trovi il giusto incastro.