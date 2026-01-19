Una statistica pazzesca a 4 giorni da Allegri-Fabregas. Ma è Max, di nuovo, a vincere

Cesc Fabregas, giovedì scorso, ha citato una statistica che, di solito, non interessa così tanto addetti ai lavori e tifosi, ma, quanto dichiarato dall'allenatore spagnolo, mi costringe a riportare agli onori della cronaca un dato a quattro giorni da Como-Milan: contro il Lecce, i rossoneri hanno messo insieme 688 passaggi e hanno vinto la partita. Arrotondando, ecco la fatidica quota 700 citata dall'allenatore comasco dopo la sconfitta di giovedì contro Leao e compagni. Lui, l'altra sera, riteneva quasi inspiegabile il ko con statistiche del genere, ma Massimiliano Allegri ha insegnato ancora una volta che ci sono tanti modi per vincere: una volta lo fai con 200 passaggi e tre tiri, un'altra con 700 passaggi e 25 tiri. L'importante è vincere.

Modi diversi

È chiaro che poi ogni partita è diversa e ha una storia a sé. E ci sono tanti modi diversi per provare a portarla a casa. Il Milan ne ha già sperimentati parecchi in questa stagione: ha vinto di corto muso, al primo tiro in porta, creando tantissimo e subendo poco, subendo tantissimo e creando poco; e ci sono partite non vinte della stessa varietà: contro il Genoa, 33 tiri e un pareggio, a Como tre tiri, tre gol e tre punti.

Le parole di Allegri

"Lavoriamo - ha spiegato Massimiliano Allegri a SkySport al termine di Milan-Lecce - perché siamo partiti all'inizio per cercare di entrare nelle prime quattro con un gruppo cambiato per il 55%. Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della nostra stagione. Stasera buone risposte da Jashari, Ricci, De Winter sta crescendo molto. Dobbiamo essere contenti ma c'è da migliorare: biosogna essere meno frenetici, più lucidi e precisi negli ultimi 20 metri. È un gruppo che sa benissimo dove deve arrivare, dove deve lavorare: sui nostri limiti che sono il nostro punto di forza. Se continuiamo a farlo possiamo fare buone cose. I limiti sono sempre i punti di forza di ogni squadra e ogni persona: se li conosco posso lavorare su quelli e migliorarli".