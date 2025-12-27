"Una volta Blu, sempre Blu": Gabbiadini si congeda dall'Al Nasr dopo due anni e mezzo

Si chiude un'importante parentesi nella carriera di Manolo Gabbiadini. Nelle scorse ore, infatti, è stata annunciata la fine dell'esperienza dell'ex attaccante della Sampdoria con la magli dell'Al Nasr. Tra mite i propri canali social, il giocatore ha voluto congedarsi così dal club saudita: "Voglio ringraziare l’Al Nasr per questi due anni e mezzo incredibili. Sono state stagioni fantastiche, in cui ho vissuto un’esperienza incredibile, e sono davvero orgoglioso di aver giocato in questo campionato, divertente, competitivo e pieno di qualità".

La sua lettera di addio prosegue raccontando più nel dettaglio la sua avventura con l'Al Nasr, tra gioie e dolori: "Il primo anno, con 14 gol e la sfortunata finale di Coppa del Presidente, è stata una stagione fantastica che ricorderò per sempre. Sono anche molto felice e orgoglioso di aver aiutato la squadra a vincere la Supercoppa. Purtroppo, gli infortuni hanno fatto la loro parte in seguito e non sono riuscito a dare tutto quello che avevo, ma sono sinceramente orgoglioso di aver giocato in questo campionato e, soprattutto, di aver indossato la maglia dell’Al Nasr".

Le ultime righe del suo messaggio dimostrano come questa squadra sia entrata nel suo cuore e che continuerà ad esserci nonostante il suo addio: "D’ora in poi, sarò sempre un vostro tifoso e continuerò a venire allo stadio per tifare per voi. Sono estremamente orgoglioso del legame che ho costruito con tutti all’interno del club, dal primo all’ultimo giorno. È qualcosa a cui tengo davvero e che porto con me. Una volta Blu, sempre Blu".